Reactia Regelui, la oferta lui Gigi Becali, care a spus ca ii vrea pe Gheorghe si Ianis Hagi 'la pachet'

Gica Hagi a reactionat dupa ce Gigi Becali a spus ca il asteapta din vara la FCSB, alaturi de fiul sau, Ianis, potrivit ziare.com.

Becali declarase saptamana aceasta ca il vrea pe Hagi antrenor la FCSB, iar Regele s-a aratat onorat de interesul ros-albastrilor, desi va refuza oferta.

"Cand spui Steaua, Dinamo, pentru mine sunt echipele cele mai mari in Romania. Oricand intotdeauna poate veni dintr-un loc o oferta. Daca Steaua a zis acest lucru e un lucru foarte important pentru jucatori, pentru club", a spus Hagi la Telekom Sport.

In schimb, in ce priveste situatia lui Ianis, Hagi a afirmat ca acesta se va transfera in strainatate si nu la FCSB.

"Cred eu ca Ianis va merge afara. Mi-as fi dorit ca Ianis sa aibe o traiectorie cum am avut-o si eu, de la noi sa plece la Bucuresti, de la Bucuresti sa plece afara si la o echipa mare. Are intr-un fel dreptate, dar cred ca drumul lui cum a fost, a plecat odata afara, s-a intors, acum cred eu ca e pregatit de examenul ala mare care trebuie sa il aibe. E curtat dar gandul lui e sa termine bine acest campionat si sa faca un campionat european foarte bun. Dupa aceea cand faci bine, ca si o fata frumoasa, e curtata. Ianis e curtat acum.

Avem doua obiective. Unul, ca echipa la care se duce sa fie un proiect cu el, el nu mai e foarte tanar cum a plecat inainte si puteam sa acceptam anumite lucruri, el trebuie sa fie un jucator important, sa se duca acolo si sa joace. Al doile lucru, clubul trebuie sa fie multumit cu suma de transfer. Ianis trebuie sa fie dorit de directorul sportiv, de antrenor, de club, sa existe un proiect cu el pentru ca cred ca poate face un drum bun, o cariera frumoasa", a mai spus Hagi.

Ianis Hagi este cel mai curtat jucator de la Viitorul in acest moment, avand oferte din Belgia, Turcia, Spania, Anglia si Italia.

El a marcat 13 goluri in partidele disputate in toate competitiile din acest sezon.