Reactia Republicii Moldova dupa ce ministrul rus de externe a propus revenirea Transnistriei in componenta republicii de peste Prut: ''Am stabilit deja...''

Subiectul revenirii la Planul Kozak nu este relevant in procesul de reglementare a conflictului transnistrean la ora actuala, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe al Republicii Moldova, Alexandru Roitman, intr-o reactie la recentele declaratii ale ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care a sugerat posibilitatea de a se reveni la principiile din Memorandumul Kozak in problema transnistreana, informeaza Radio Chisinau. 'Republica Moldova si-a exprimat pozitia privind proiectul documentului (...) acum 16 ani. Astazi, mai mult ca niciodata, tara noastra este ferma pe pozitia sa ca subiectul Planului Kozak nu este relevant in contextul procesului de reglementare ...