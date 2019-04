Reactia Rusiei dupa ce Romania a anuntat ca va desfasura cel mai avansat sistem antiracheta

Racheta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rusia anunta ca urmareste indeaproape desfasurarea THAAD in Romania Moscova urmareste indeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar in Romania sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat sambata ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. “Urmarim situatia indeaproape.Un proverb rusesc spune: ‘Nimic nu este mai permanent decat ceva temporar’”, a spus el. “Exista intrebari: care sunt motivele pentru implementarea ca atare a THAAD si ce implica modernizarea instalatiilor antiracheta in Romania?”, a adaugat Grusko in marja celei de-a 27-a reuniuni a Consiliu ...