Reactia Simonei Halep dupa esecul de la Roland Garros. Cine are sanse sa castige titlul

Simona Halep a declarat, joi, dupa eliminarea de la Roland Garros, ca este trista pentru ca a pierdut partida cu americanca Amanda Anisimova, dar ca este multumita de jocul prestat. Campioana en titre la Roland Garros a precizat ca a facut tot ce a putut in meciul cu tanara de 17 ani, dar ca adversara sa a avut o prestatie foarte buna. ″Stiam ca (Anisimova) joaca foarte bine, iar azi a facut un meci mare. Merita toate aprecierea. Eu sunt trista, ca de fiecare data cand pierd, dar nu mai mult de atat. Ea a jucat cu adevarat bine azi, iar eu am facut tot ce am putut. Sunt multumita, in ciuda rezultatului. Sa ajung pana in sferturi aici nu e rau. Plec cu ganduri pozitive″⁣, a afirmat Halep.