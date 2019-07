Reactia Simonei Halep dupa victoria din finala de la Wimbledon: Mesajul transmis romanilor si lui Darren Cahill

Simona google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a tinut un discurs emotionant dupa ce a castigat finala turneului de la Wimbledon 2019, la capatul unui meci fenomenal facut in fata Serenei Williams. Sportiva noastra a afirmat ca acesta a fost cel mai bun meci al carierei, i-a multumit lui Darren Cahill si le-a transmis un mesaj romanilor. "Nu am jucat niciodata atat de bine. Serena a reusit sa ne inspire de fiecare data, am lucrat mult pentru a ajunge in acest moment, sa joc in fata lojei regale. Am avut emotii, dar stiam ca nu am timp de ele. Este ceva special, un vis al mamei mele, care mi-a spus ca daca vreau sa fac ceva in tenis, sa castig acest trofeu. Vreau sa-i multumesc mamei mele. Am lucrat mult pentru a schimba planul de joc, i ...