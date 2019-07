Reactia uluitoare a mamei lui Leo de la Strehaia cand si-a vazut fiul in catuse: ''Lasati-l ca...''- VIDEO

mama Leo de la Strehaia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leo de la Strehaia a fost retinut pentru 24 de ore, joi seara, dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore de politistii din Bucuresti, in dosarul in care si fiul sau este cercetat pentru inselaciune cu aparate de aer conditionat. Leo de la Strehaia a fost audiat, joi, de politistii din Bucuresti in dosarul in care fiul sau este cercetat pentru inselaciune cu aparate de aer conditionat. Ulterior, el a fost scos cu catuse. Prejudiciul este estimat la 300.000 de lei, iar politistii suspecteaza ca si Leo de la Strehaia este implicat. Mama interlopului a facut un circ cand si-a vazut fiul in catuse. A inceput sa planga si sa le cere politistilor, dar si jurnalistilor, sa il elibereze. ”Lasa ...