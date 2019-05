Reactia unui lunetist care a supravegheat Piata Mare din Sibiu, la summitul UE

Lunetist google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pentru o zi, Sibiul a fost cel mai sigur oras din Europa. Forte impresionante de securitate au supravegheat zona centrala, acolo unde a fost concentrata timp de cateva ore elita politica europeana. Lunetistii au urmarit fara sa clipeasca orice miscare, iar agentii au controlat ca la aeroport, fiecare persoana care a intrat in zona zero. Toate pentru ca la Sibiu s-a intamplat un lucru extrem de rar: liderii Europei au strans mainile multimii si au facut poza de grup sub cerul liber, in piata centrala. O armata de oameni a monitorizat Sibiul. Parcarile au fost pline de masini de politie, jandarmerie si SRI. Printre oamenii curiosi sa-i vada pe Merkel sau Macron se plimbau zeci de barbati bine facuti, inarmat ...