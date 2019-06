Reactia USLIP Iasi la draftul elaborat si transmis de Ministerul Educatiei Nationale

USLIP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma consultǎrii draftului elaborat si transmis de cǎtre MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE in toate unitǎtile de invǎtǎmȃnt din Romȃnia, am desprins urmǎtoarele concluzii: In primul rȃndconsiderǎmcǎ forma de dezbatere a acestui material este una nepotrivitǎ, iar indicatiile date pentru organizarea acestor consultǎri sunt chiar jignitoare! Citǎm din material: „Organizarea clasei in formǎ de semicerc, iar dacǎ este posibilitatea de ceai, gustǎri, cafea, sunt binevenite”. Nu intelegem sensul acestor sugestii adresate unor oameni maturi care au discernamant si pot organiza „autonom” o astfel de sedinta. De asemenea se cere imperativ realizarea unor fotografii in timpul dezbaterii si ...