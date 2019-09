Reactia Viorica Dancila dupa decesul care a intristat Romania: "Condamn ferm atacul terorist sangeros din Afganistan"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a condamnat, marti seara, atacul terorist din capitala afgana, Kabul, in urma caruia si-a pierdut viata un angajat al Ambasadei Romaniei, iar un altul a fost ranit. Ea a precizat ca autoritatile romane nu se vor abate din lupta contra terorismului. „Condamn ferm atacul terorist sangeros din Afganistan, in urma caruia un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost ranit. Acest act de o cumplita cruzime in care au fost ucisi mai multi cetateni straini si peste 100 de persoane au fost ranite nu ne clatina determinarea si nu ne abate de la angajamentul nostru, alaturi de partenerii internationali, in lupta impotriva terorismului&rd ...