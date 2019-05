Reactie a mamei lui Razvan Ciobanu – „Va rog din suflet”

Mama lui Razvan Ciobanu, Elena Ciobanu, si-a pierdut luni fiul de 43 de ani intr-un cumplit accident de masina. Zeci de speculatii au aparut in presa imediat dupa aflarea vestii.

Mesajul mamei lui Razvan Ciobanu

„Va multumesc pentru condoleante, va rog atat pe voi cat si pe ceilalti colegi din presa sa ma lasati sa-mi plang fiul. Sunt extrem de bulversata si socata, nici nu stiu ce sa fac. Daca l-ati iubit, daca nu, va rog doar sa-l lasati sa se odihneasca in pace”. a spus Elena Ciobanu.

Uluitor! Dezvaluirile mamei lui Razvan Ciobanu. Ce facea designerul cand era mic

Razvan Ciobanu si mama sa au fost invitati de Teo Trandafir in emisiunea pe care aceasta o are la Kanal D. Cea care i-a dat nastere designerului a povestit despre cat de neastamparat era fiul ei, iar acesta a aflat pentru prima data ca era pasionat de design inca de mic.

”Deci, in premiera intergalactica si interstelara…o duc pe mama la tv! La Teo Show…trebuie sa intram in 20 de minute! Acum imi povesteste mama ca, inainte sa vorbesc, desenam: genti si pantofi…habar nu am avut pana in acest moment! O iubesc!”, a scris Razvan Ciobanu pe pagina lui de Facebook.

Intrata in direct mama designerului a povestit ce nazbatii facea Razvan Ciobanu cand era mic. Chiar daca acum sunt amintiri minunate, pe vremea aceea nu-i pica prea bine cand fiul ei ii distrugea hainele. ”Cand era mic, Razvan facea rochii papusilor din capotul meu. (…)

In clasa a doua sau a treia si-a adus prietenele in casa, a scos toate gablonturile pe care le aveam, tot argintul si le-a dat lor”, a povestit mama creatorului de moda, care sustine ca fiul ei nu i-a facut niciodata vreo haina.

