Reactie DURA a lui Codrin Stefanescu la declaratiile lui Klaus Iohannis: Noua securitate i-a facut un nou punctaj

Codrin Stefanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Secretarul general al PSD Codrin Stefanescu a lansat o serie de atacuri la adresa lui Klaus Iohannis dupa ce acesta a anuntat ca a transmis PSD-ului in scris motivele pentru care a respins cele trei propuneri de ministri, Eugen Nicolicea, Oana Florea si Liviu Brailoiu, precizand ca este vorba despre proasta guvernare si justitia, pe care a catalogat-o sub asaltul PSD. Stefanescu a afirmat ca „noua securitate i-a facut un nou punctaj” si ca ministrii au fost refuzati ilegal. Kluas Iohannis, referitor la remaniere: Le-am dat pesedistilor refuzul meu si-n scris ca sa inteleaga mai bine „Noua securitate i-a facut un nou punctaj dlui Iohannis si l-a scos in conferinta de presa. (...) s ...