Reactie DURA a lui Tonel Pop dupa ce nu a fost chemat la audierea familiei lui Dinca: S-a EVITAT sa fiu de fata la audieri

Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a reactionat dur la adresa procurorilor DIICOT pe care ii acuza ca ii blocheaza accesul la parti cheie din ancheta. "Trebuie sa va spun ca am sosit aici afland pe surse ca familia inculpatului e audiata. DIICOT nu m-a anuntat de aceasta audiere. Am aflat pe surse, daca aveam pana acum o bruma de incredere in DIICOT, acum nu mai am nici macar putina incredere. LOVITURA in Dosarul Caracal: plangere penala pe numele sotiei lui Gheorghe Dinca DIICOT da catre familie si catre mine care am dreptul sa particip la toate actele de cercetare penala informare ca mai facem cercetari pe la Caracal. In acest moment s-a evitat sa fiu de fata la audierea acestor ...