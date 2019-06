Reactie dura a lui Trump dupa ce presa a scris ca SUA va ataca cibernetic Rusia

Donald Trump si Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Donald Trump a acuzat The New York Times de comiterea unui “act virtual de tradare” prin publicarea de informatii potrivit carora Statele Unite ale Americii isi multiplica intruziunile digitale in reteaua electrica ruseasca, relateaza duminica AFP. ″Va vine sa credeti ca ratatul New York Times tocmai a publicat un articol in care afirma ca Statele Unite cresc substantial atacurile cibernetice asupra Rusiei. Acesta este un act virtual de tradare din partea unui ziar candva mare, atat de disperat sa gaseasca o poveste, orice poveste, chiar daca este rea pentru Tara noastra ....″⁣, a scris Trump pe Twitter. “De asemenea, este fals!”, a mai scris Trump, ...