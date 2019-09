Reactie dura! Familia micutei agresate sexual, pusa fata in fata cu imaginea olandezului pedofil. Detalii noi apar in ancheta

ancheta olandezul criminal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Apar detalii noi in ancheta dupa publicarea articolului din BZI • Ieri, reporterii au mers si au discutat atat cu mama, cat si cu tatal micutei • Cu greu, parintii au acceptat sa vada imaginile cu pedofilul si sunt convinsi ca el este cel care le-ar fi luat fetita din fata casei • Acum, ancheta a fost preluata de procurorii de la Parchetul General Ies la iveala noi detalii din ancheta de la Iasi in cazul copilei agresate sexual. In editia precedenta, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI v-au prezentat in exclusivitate una dintre cele mai ample anchete jurnalistice facute in ultimii ani la Iasi. Astfel, odata ce a iesit la iveala povestea de la Gura Sutii si a existat ...