Reactie furtunoasa a lui Mircea Dinescu: N-as vrea sa fiu partas la scena in care, pupindu-l pe procurorul Lazar pe frunte, GDS-istii il vor saruta, post-mortem, pe Nea Nicu 

Scriitorul Mircea Dinescu solicita, in cel mai recent editorial publicat pe site-ul "Catavencii", stergerea numelui sau din "certificatul de botez" al Grupului pentru Dialog Social. Solicitarea vine in contextul scandalului public generat de decizia GDS de a-l premia pe Augustin Lazar, chiar in perioada in care procurorul general este acuzat ca, in calitate de sef a comisiei de eliberari conditionate a Penitenciarului Aiud, a refuzat eliberarea conditionata a unor disidenti anticomunisti, in anii '80. GDS, premiu pentru Augustin Lazar. Mihai Gadea, intrebare pentru Klaus Iohannis: "Asteptati sa moara?" "Cum au reactionat micii functionari ai indignarii publice de la Grupul pentru Dialog Soc ...