Reactie misterioasa a Marei Banica, dupa ce s-a spus ca e insarcinata a doua oara. "Sa zicem ca e salopeta". FOTO

O postare de-a Marei Banica a provocat valuri in mediul online, multi dintre fani fiind convinsi ca jurnalista este insarcinata. Reactiile au continuat sa apara, iar multi dintre internauti deja au inceput sa o felicite pe vedeta pentru sarcina.

Mara Banica s-a lasat fotografiata langa brad, postand fotografia pe contul personal de Facebook. Jurnalista a purtat o salopeta ceva mai larguta, iar unii dintre fani au considerat ca burtica este cam suspecta, astfel ca au concluzionat rapid ca vedeta este insarcinata pentru a doua oara. Printre mesajele de felicitari, Mara Banica a simtit nevoia sa intervina si a avut si prima reactie in privinta zvonurilor. "Sa zicem ca e salopeta foarte larga!:)", a scris Mara Banica, pe Facebook.

Asadar, raspunsul Marei Banica la supozitiile internautilor a fost destul de ambiguu, avand in vedere ca nu a confirmat, dar nici nu a infirmat, insa cu siguranta jurnalista ar fi facut un anunt in cazul unei posibile sarcine, avand in vedere transparenta cu care ne-a obisnuit deja.

Mara Banica, hartuita de un individ

In ultimul an si jumatate, Mara Banica a indurat amenintarile unui individ, fara sa spuna nimic, nimanui. Barbatul ba ii cerea bani, ba se declara indragostit de ea, ba o ameninta. "De ieri am simtit ca m-am nascut a doua oara! Si vorbesc mega serios. Mi-am dat seama cat de importante sunt pentru noi, persoanele publice, retelele de socializare. E modalitatea noastra de a ne exprima, dincolo de micul ecran, unde avem un desfasurator", a marturisit Mara Banica pentru "Rai Da Buni".

