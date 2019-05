Reactie NERVOASA a Simonei Halep dupa ce a pierdut finala de la Madrid: Am jucat ca o proasta!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Simona Halep a pierdut finala de la Madrid, fiind invinsa, scor 6-4, 6-4, de olandeza Kiki Bertens. Dupa acest meci, romanca nu va mai urca pe locul unu mondial si a avut o reactie nervoasa dupa infrangere. "Cred ca a jucat mai bine in aceasta seara. A meritat sa castige, cu siguranta. Despre jocul meu, pot sa spun ca am evoluat gresit si sunt suparata pentru asta. Dar nu o sa fac o drama. Ma gandesc la urmatorul meci, cand o sa joc impotriva ei, sa schimb unele lucruri. Simona Halep, invinsa de Kiki Bertens in finala de la Madrid Am jucat ca o proasta, tot ce i-a placut. Dar asta se intampla uneori si pot sa extrag lucrurile pozitive din aceasta saptamana. Nu am crezut la inceput ca voi fi in finala, asa ca ma voi calma, v ...