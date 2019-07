Reactie SOCANTA a unei asistente medicale, catre o copila: ''Vrei sa te omor eu!''

asistenta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O asistenta de la Spitalul de Urgenta Mehedinti reactioneaza dur la adresa unei copile aflata in agonie. Concret, mama copilei cere asisitentei sa-i faca un calmant pentru a-i alina durerea. Asistenta, ajunsa in salonul unde era internata copila si se rasteste la aceasta spunandu-i: ..Vrei sa te omor eu''. Reactia vine in contextul in care fata plange de durere si o implora pe asistenta sa faca ceva. Si asta nu e tot, reactia asistentei nu era suficienta, aceasta o ameninta si pe mama fetei ca o va evacua din spital cu gardienii daca mai insista sa-i ceara calmante. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. : &n ...