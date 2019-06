Reactie transanta a lui Dominic Thiem dupa ce a fost dat afara de Serena Williams: „Federer sau Nadal nu ar fi facut asta niciodata”

Dominic Thiem 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dominic Thiem (25 de ani, locul 4 ATP) a reactionat la o zi dupa ce a fost dat afara din sala de conferinte de catre Serena Williams. Thiem a recunoscut ca a gresit cand a declarat ca nu este un junior ca sa poata fi dat afara. Acesta crede ca organizatorii si Serena Williams nu ar fi trebuit sa se comporte asa nici macar cu un junior. Vezi si: Mesajul Simonei Halep dupa finala Ligii Campionilor „Nu am fost nervos sau frustrat, poate doar pentru cateva minute. A fost vorba de principiu. Nu conteaza daca sunt eu cel care sta acolo. Am facut o greseala. Am spus ca nu mai sunt un junior, dar chiar daca era un junior acolo, fiecare jucator trebuie sa astepte. In opinia mea, e vorba de caracte ...