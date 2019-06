Reactii din partea premierului in situatia din Valea Uzului: Viorica Dancila solicita ferm respectarea simbolurilor statale ale Romaniei si normele de ordine publica

“Am urmărit cu mare atenție ceea ce s-a întâmplat în aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronunțat public cu privire la acest subiect pentru că nu am dorit să contribui la escaladarea situației, dar împreună cu colegii mei din Guvern am acționat pentru ca lucrurile să revină la normal și să găsim soluții acceptate de comunitatea locală, români și maghiari, deopotrivă. Cetățenii români, indiferent de etnie, așteaptă de la noi soluții, propuneri concrete, nu declarații contondente. Autoritățile guvernamentale și oamenii politici au opțiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare între cetățenii români, așa cum din păcate am văzut în aceste zile, este intolerabilă”, consideră prim-ministrul.