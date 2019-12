Reactii furibunde dupa ce mama copilului din Pecineaga a fost filmata la discoteca, la nici o luna de la moartea lui: „Rusine!”

Internautii au reactionat imediat dupa ce au aparut imagini cu mama copilului din Pecineaga dansand la discoteca din comuna.

La doar trei saptamani de la moartea lui Iulian, copilul din Pecineaga care a cazut intr-un bazin cu dejectii, au apatut imagini revoltatoare. Mama lui a fost surprinsa sambatat in timp ce dansa la discoteca din comuna, iar imaginile au aparut pe internet.

„Uitati mama copilului de Pecineaga gasit mort. Rusine sa-i fie! (...) E de sambata seara filmarea asta. A filmat cineva si mi-a trimis-o. Au innebunit, nu are nici 40 de zile de cand i-a murit copilul si uite-o la discoteca”, a scris cel care a facut imaginile publice.

Mama copilului din Pecineaga, criticata dur!

Mai multe persoane au criticat-o dur pe mama lui Iulian Alexandru Bitica, copilul din Pecineaga care a fost gasit mort pe data de 8 noiembrie.

„Cum sa faci asa ceva cand copilul tau este unde este?”, „Si in noaptea cand a disparut copilul lumea in sat zicea ca ea era in discoteca si tatal cauta copilul disperat”, „Din cate imi amintesc eu, copilul era in grija tatalui, nu? O fi golanca si ea, ca o mama nu face asa ceva dupa moartea copilului sau, insa nu era ea responsabila de copil, ci tatal acestuia”, sunt cateva dintre mesajele care au aparut pe Facebook in dreptul imaginilor.

Multi dintre cei care au vazut filmarea i-au adresat cuvinte greu de reprodus femeii si au spus ca nu poate fi numita mama, daca se distreaza la doar trei saptamani de la trecerea in nefiinta a lui Iulian Alexandru Bitica.

