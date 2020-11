Reactii internationale la atacurile din Capitala Austriei, soldate cu morti si raniti

Bărbaţi înarmaţi au atacat luni şase locuri din Viena, începând din faţa sinagogii principale din centrul capitalei Austriei, provocând moartea şi rănirea mai multor persoane. Lideri din întreaga lume şi organizaţii internaţionale au reacţionat la acest incident descris de autorităţile austriece drept un "atac terorist oribil", relatează Reuters. Preşedintele american, Donald Trump, a denunţat pe Twitter "un act de terorism josnic", adăugând că "atacurile malefice împotriva oamenilor nevinovaţi trebuie să înceteze". "Statele Unite sunt alături de Austria, Franţa şi întreaga Europă în lupta împotriva teroriştilor, inclusiv a teroriştilor islamici radicali", a postat pe Twitter liderul de la Casa Albă. Foto: (c) CHRIS KLEPTONIS /EPA La rândul său, candidatul democrat la preşedinţia Statelor Unite, Joe Biden, a condamnat atacul terorist de la Viena, afirmând că "trebuie să rămânem toţi uniţi împotriva urii şi violenţei". "Statele Unite condamnă cu fermitate atacul terorist de la Viena şi îşi exprimă solidaritatea cu poporul austriac", a afirmat şi secretarul de stat american, Mike Pompeo. Într-o telegramă adresată cancelarului austriac Sebastian Kurz, preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a calificat atacul din centrul Vienei drept o "crimă crudă şi cinică" şi a afirmat că Moscova este gata să-şi intensifice cooperarea cu Austria în lupta împotriva terorismului. Foto: (c) MICHAIL KLIMENTYEV/ SPUTNIK/ KREMLIN POOL/EPA Foto: (c) FLORIAN WIESER/EPA Şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a condamnat atacul din capitala Austriei, soldat cu patru morţi, plus unul dintre atacatori. "Aceasta este Europa noastră. Duşmanii noştri trebuie să ştie cu cine au de-a face. Nu vom da înapoi", a afirmat Macron. Foto: (c) European Union/Handout via Xinhua Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat că urmăreşte cu "maximă îngrijorare atacurile teroriste de la Viena". "Condamn în termenii cei mai duri aceste atacuri şi reafirm solidaritatea Naţiunilor Unite cu poporul şi guvernul din Austria", a mai spus şeful ONU. Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat şocată de atacurile din centrul Vienei şi a afirmat că Germania este alături de Austria vecină în lupta împotriva "terorismului islamist". Foto: (c) FILIP SINGER/EPA "În aceste ore cumplite în care Viena a devenit ţinta violenţei teroriste, gândurile mele sunt alături de poporul austriac şi de forţele de securitate care se confruntă cu pericolul", a declarat Merkel într-un comunicat pe Twitter. La rândul său, premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat că "este profund şocat de atacurile groaznice din Viena. Marea Britanie este alături de poporul austriac - suntem uniţi împotriva terorii", a afirmat el. Foto: (c) Simon Dawson/EPA Preşedintele Consiliului European Charles Michel a afirmat că "Europa condamnă ferm acest atac laş împotriva vieţii şi a valorilor umane. Suntem alături de Austria", a afirmat oficialul european. Premierul australian Scott Morrison s-a declarat "profund şocat de atacurile îngrozitoare din Austria". Turcia a condamnat la rândul său atacurile teroriste de la Viena. "Condamnăm cu tărie acest atac şi dorim să transmitem condoleanţe familiilor celor care şi-au pierdut viaţa şi le dorim însănătoşire rapidă celor răniţi. Ca ţară care luptă împotriva terorismului de zeci de ani, Turcia este solidară cu poporul austriac", a afirmat Ministerul de Externe turc într-un comunicat. Agenţia dpa relatează că liderii israelieni au condamnat la rândul lor atacul de luni seară de la Viena şi şi-au exprimat solidaritatea cu poporul austriac. "Israelul condamnă atacul brutal din Viena şi este total solidară cu Austria. Oamenii civilizaţi din întreaga lume trebuie să se unească pentru a înfrânge sălbăticia terorismului islamic resurgent", a scris pe Twitter premierul Benjamin Netanyahu. "Gândurile şi rugăciunile noastre se îndreaptă către populaţia din #Austria, în condiţiile în care am urmărit cu îngrijorare atacul terorist demn de dispreţ din "Viena", a scris la rândul său, tot pe Twitter, preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, potrivit dpa. Foto: (c) MICK TSIKAS AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT EPA Atacurile au fost condamnate şi de Arabia Saudită şi de Emiratele Arabe Unite, mai anunţă dpa. "Condamnăm ferm şi denunţăm atacul terorist care a avut loc în Viena. Afirmăm solidaritatea regatului cu Austria în a lua toate măsurile pentru a apăra securitatea şi siguranţa de extremism şi de acte de terorism şi de violenţă în toate formele lor", a transmis MAE saudit. Emiratele Arabe Unite au exprimat "ferma condamnare a acestor acte criminale şi respingerea permanentă a tuturor formelor de violenţă şi terorism menite să destabilizeze securitatea şi stabilitatea, în contradicţie cu valorile şi principiile religioase şi umanitare". AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu) Citește și: VIDEO LIVE UPDATE Austria: Focuri de armă în centrul Vienei, în apropierea unei sinagoge