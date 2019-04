Reactiile artistilor romani cu privire la moartea fulgeratoare a lui Razvan Ciobanu

Vedetele din România sunt devastate de moartea creatorului de modă Răzvan Ciobanu. Cele care au reușit să își adune cuvintele au publicat pe pagina de Facebook câte un mesaj in memoriam. Jojo, Codin Maticius sau Adina Buzatu au fost printre primii care au transmis mesaje de condoleanțe cu care au empatizat urmăritorii.„Acum am citit stirea si sunt complet zdruncinata si socata... Razvan Ciobanu a fost primul creator de moda cu care am colaborat cand eram doar un copil pentru primul spectacol mare pe care l-am prezentat. Unul dintre primii oameni pe care i-am cunoscut in industrie care a ramas la fel si dupa trecerea anilor: un om zambitor, deschis, cald. Un artist pentru care a facut mereu imposibilul posibil! Sa ai drumul lin Razvan si sa te odihnesti in pace! Condoleante familiei si apropiatilor!„, a scris actrița Cătălina Grama, cunoscută în lumea mondenă ca Jojo.”Pe Răzvan l-am văzut ultima dată la premiera filmului meu Faci sau Taci dar nu am apucat sa vorbim. Acum când am aflat ca a murit l-am căutat pe Instagram și m-am simțit prost ca am văzut ca el ma urmărea și eu nu.Nu fost apropiați dar l-am respectat și mi s-a părut tot timpul un om cu foarte mult bun simț și care făcea cinste comunității LGBT mai ales prin asumare.Odihnește-te în pace, Răzvan”, a scris Codin Maticiuc.”La revedere, prieten drag!”, a scris Adina Buzatu.Reamintim că Răzvan Ciobanu a murit în urma unui teribil accident pe raza localității Săcele, județul Constanța, unde a pierdut controlul autoturismului pe DJ 226, a ieșit de pe partea carosabilă, a traversat 850 m în câmp, iar în cele din urmă a intrat din plin în mai mulți copaci. Victima a murit pe loc.