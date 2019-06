Reactiile personajelor din „Chernobyl” in viata reala cand au aflat de dezastru

Chernobyl google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Serialul „Chernobyl” de pe HBO ne arata dureros de realist dezastrul nuclear din 1986, care a acoperit orasul Pripyat din Ucraina (care pe atunci facea parte din URSS) de un nor dens de materiale radioactive. Dupa cum arata si serialul, dezastrul nuclear a fost un rezultat al design-ului defectuos, dar si al erorii umane, ducand la explozia miezului unui reactor nuclear si evaporarea lui direct in atmosfera. Cu doar cateva exceptii, personajele din serial sunt bazate pe oameni care au trait sau traiesc si in viata reala. Unii din ei au supravietuit dezastrului si au ajuns sa povesteasca exact cum a fost, altii nu. Iata ce isi aminteste fiecare despre dezastru: Investigatorul sef al dezastrului ...