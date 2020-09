Reactiile sustinatorilor Gabrielei Firea la ultimul mesaj in care-si accepta infrangerea. "Misoginismul a invins. Va astept sa candidati la Presedintie"

Ultimul mesaj video al Gabrielei Firea, publicat luni 28 septembrie pe pagina sa de Facebook si in care isi recunoaste infrangerea in alegerile de duminica, a fost vizualizat de aproape 90.000 de persoane iar alti 2.000 de utilizatori i-au transmis succes in continuare si si-au exprimat regretul pentru infrangerea suferita.