Real Madrid aduce un jucator de 48 de milioane de euro 

Ferland Mendy, fundasul stanga al echipei de fotbal Olympique Lyon, a fost transferat la Real Madrid pentru 48 milioane euro, plus bonusuri care pot ajunge pana la 5 milioane euro, a anuntat marti seara clubul francez, citat de AFP. Jucatorul in varsta de 24 ani a sosit la Lyon in urma cu doi ani, de la formatia de liga secunda Le Havre, dupa ce a fost format la Paris Saint-Germain. Eden Hazard a fost doar începutul! Real Madrid pregateste transferul istoric! 230 de milioane de euro pentru înlocuitorul lui Cristiano Ronaldo Mendy a disputat luni seara al patrulea sau meci in tricoul reprezentativei Frantei, in partida cu Andorra (4-0). Fundasul francez este al treilea jucator achizitionat l ...