Real Madrid vrea sa-l transfere pe Eden Hazard de la Chelsea: 'Sunt foarte interesat de ideea venirii lui la Madrid'

Preşedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a confirmat, luni, că gruparea pe care o conduce este interesată de transferul jucătorului belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, nu însă şi de francezul Kylian Mbappe de la PSG, informează lefigaro.fr, relatează News.ro.

"Am încercat să-l transferăm pe Hazard de mai mulţi ani. Nu ştiu, dar sper că el poate veni în acest an. Sunt foarte interesat de ideea venirii lui la Madrid şi am speranţa că în acest an va putea juca la Real", a declarat Perez, într-un interviu acordat postului de radio spaniol Onda Cero.

Despre Mbappe, Perez a afirmat că nu a discutat cu el şi nici nu intenţionează să o facă.

"Cu Zidane, nu am vorbit nici de Mbappe, nici de Neymar. Nici cu Zidane, nici cu altcineva", a adăugat el.

Perez a mai spus că a vorbit cu fundaşul Serio Ramos, 33 de ani, care a primit "o foarte bună ofertă de la un club chinez", dar care nu poate plăti indemnizaţia de transfer din cauza regulilor foarte stricte din ţara asiatică.

"I-am spus că nu era posibil, că am vorbit cu gruparea chineză, dar era imposibil ca Real Madrid să-şi lase căpitanul să plece gratis", a precizat Perez, care l-a prezentat pe Ramos ca pe jucătorul cel mai bine plătit din lotul actual echipei Real Madrid.

L'Equipe a scris, la 13 mai, că mijlocaşul Eden Hazard va fi transferat de la Chelsea Londra la Real Madrid pentru 100 de milioane de euro, o sumă foarte mare ţinând cont de faptul că jucătorul mai are doar un an de contract la Londra.

Transferul lui Hazard, 28 de ani, va fi anunţat după ce Chelsea va disputa, miercuri, finala Ligii Europa, cu Arsenal Londra, la Baku.

Eden Hazard joacă la Chelsea din 2012 şi are contract până în 2020.