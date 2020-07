Real Zaragoza și-a anulat antrenamentele dupa ce un jcator a fost testat pozitiv la noul coronavirus

Clubul de fotbal Real Zaragoza a anunţat, miercuri, că unul dintre componenţii primei echipe a fost testat pozitiv la coronavirus, scrie EFE potrivit Agerpres.

Oficialii grupării din liga a doua spaniolă au informat că miercuri dimineaţa, unul dintre jucători a prezentat simptome specifice infecţiei, deşi tot lotul fusese supus testelor anticovid care ieşiseră negative.Acesta a fost transportat la o clinică privată unde a efectuat un nou test care a dat rezultate pozitive, ulterior fiind izolat.Clubul a anunţat că toţi jucătorii vor trebui să se autoizoleze şi şi-a suspendat antrenamentele.Zaragoza ar fi urmat s-o întâlnească pe Elche în două manşe, pe 23 şi 26 iulie, în prima fază a barajului de promovare, dar jocurile au fost amânate până la o decizie a Comisiei de competiţiiTot miercuri, UD Almeria, club din liga secundă de fotbal a Spaniei, a anunţat că un jucător al său este pozitiv la Covid-19, ceea ce pune sub semnul incertitudinii meciul cu Girona, din play-off-ul de promovare în La Liga.În aceeaşi zi, Sevilla FC, una din forţele din La Liga, a indicat că un fotbalist al său a fost testat pozitiv. Sevilla, care a eliminat-o pe CFR Cluj în şaisprezecimile de finală ale Europa League, o va întâlni pe AS Roma în optimile de finală ale acestei competiţii, pe 6 august.