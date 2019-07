Reales in fruntea BNR, Mugur Isarescu a facut primele declarații: care este marea provocare a noii echipe

Noul Consiliu de Administrație al BNR îmbină tinerețea cu experiența și va depune toate eforturile pentru îndeplinirea mandatului încredințat, programul de aderare la zona euro, a declarat miercuri Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului l-a validat pe Mugur Isărescu în funcția de guvernator al BNR, precum și componența Consiliului de Administrație al instituției.

„Mandatul nostru este stabilit de către legile bancare, de legea BNR, dar aș adăuga, așa cum am spus și ieri în cadrul comisiilor de specialitate, că avem și un mandat nou hotărât prin programul de aderare la zona euro, la care BNR, împreună cu guvernul, cu reprezentanții partidelor politice și cu Academia Română, cu sprijinul președinției a lucrat. Acest mandat nou este pregătirea aderării României, a intrării României în zona euro. Avem un mandat aș spune ambițios, cu multe provocări, dar repet ne vom depune întreaga capacitate pentru a îl duce la bună îndeplinire. Acum dați-mi voie să vă spun câteva vorbe despre fostul consiliu. El și-a îndeplinit mandatul încredințat în urmă cu 5 ani de zile, am avut onoarea să prezidez acest consiliu și l-aș caracteriza cu câteva cuvinte: un consiliu de profesioniști, un consiliu de patrioți și un consiliu de oameni pragmatici care au răspuns în mod concret la diversele provocări în fața cărora am fost noi cei din BNR expuși”, a spus Isărescu.

Florin Georgescu a fost propunerea pentru funcțiile de prim-viceguvernator al BNR și vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Leonardo Badea și Eugen Nicolăescu sunt membri ai Consiliului de Administrație și respectiv viceguvernator al BNR.

Pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație al BNR, Parlamentul a aprobat următoarea componență: Csaba Balint; Gheorghe Gherghina; Cristian Popa; Dan-Radu Rușanu; Virgiliu-Jorj Stoenescu.