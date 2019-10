Realitatea Tv se inchide - Reacția directorului editorial: 'Noi am sperat pana in ultima clipa ca ni se va face dreptate'

Edward Pastia, director editorial Realitatea Tv, a comentat pentru MEDIAFAX decizia CNA de a nu prelungi licenţa audiovizuală pentru postul pe care îl reprezintă dar şi perspectiva lansării Realitatea Plus ca "o televiziune de ştiri fără legătură cu trecutul".

Edward Pastia, director editorial Realitatea TV, a explicat pentru MEDIAFAX faptul că "Noi am sperat până în ultima clipă că ni se va face dreptate, că se va ţine cont de faptul că Legea Audiovizualului are prevederi vizavi de firmele media aflate în insolvenţă, am sperat că se va ţine cont de încercările noastre repetate de a ne achita datoriile către buget, încercări respinse de fiecare dată de ANAF, care ne aplică legea nouă a insolvenţei, deşi noi am intrat în insolvenţă pe legea veche, am sperat că lumea va judeca, până la urmă nu numai în litera ci şi în spiritul legii, am sperat că, în general, peisajul mass-media are nevoie de o clarificare a tuturor problemelor. Dacă legiuitorul modifică o lege a insolvenţei, însă nu modifică şi celelalte legi şi acte normative legate de această problemă, se ajunge în această situaţie".

Reprezentantul postului de televiziune a explicat pentru MEDIAFAX şi în ce fel vede debutul programelor pe postul Realitatea

"Tehnic va fi o provocare, reacţia şi partea legală, avocaţi, vom vedea, astăzi mâine cât de repede se va putea... astfel încât să vedem cum se va putea înlocui Realitatea cu o nouă televiziune de ştiri. Din punct de vedere tehnic este cel mai greu pentru noi să venim cu emisiuni noi pe Realitatea plus, dar Realitatea Plus avea în grilă retransmisie, o bună parte din program Realitatea Tv. Dispărând Realitatea Tv, o bună parte din program ar trebui să fie producţii proprii. Însă nu suntem pregătiţi, cum am spus, am sperat până în ultima clipă că nu se va face dreptate, nouă, jurnaliştilor care lucrăm acolo, dar lucrul acesta nu s-a întâmplat, ca atare va trebui, într-o primă fază, să încercăm să acoperim emisia Realitatea plus cu ce a fost mai bun la Realitatea Tv, după care, să începem să dezvoltăm Realitatea Plus ca o televiziune de ştiri fără nicio legătură cu trecutul", a spus Pastia.

Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a discutat în şedinţa de marţi cererea de prelungire a valabilității licenței audiovizuale Realitatea TV, votul membrilor autorităţii audiovizuale stabilind că legea nu permite continuarea activităţii postului. Decizia CNA intră în vigoare miercuri la ora 23.59.