Reality-show-ul Keeping Up With The Kardashians se va incheia odata cu al 20-lea sezon

Reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, difuzat de postul E!, se va încheia odată cu al 20-lea sezon, a anunţat Kim Kardashian West pe Twitter, potrivit news.ro.

„Cu inimile îndurerate, am luat această decizie dificilă, ca familie, să spunem rămas bun «Keeping Up With The Kardashians». Acest show ne-a făcut ceea ce suntem şi voi fi mereu recunoscătoare tuturor celor care au jucat un rol în formarea carierelor noastre şi schimbarea vieţilor noastre pentru totdeauna”, a scris Kim Kardashian West.

Serialul a debutat în urmă cu 13 ani, iar Kim şi surorile ei, părinţii, copiii şi partenerii lor au devenit staruri.

Citește și: DOCUMENTE EXPLOZIVE - Apa pretins potabilă de la fântânile publice din Sectorul 2 NU ESTE POTABILĂ! Conține microbacterii peste limita legală, inclusiv E-Coli

Kim Kardashian West, în vârstă de 39 de ani, a mulţumit tuturor celor implicaţi în program, publicului şi companiilor.

În ciuda numeroaselor critici şi acuzaţii că face oamenii celebri pentru că sunt celebri, show-ul s-a bucurat de audienţă mare, a fost premiat şi este unul dintre cele mai de succes ale postului E!.

Sezonul final va fi difuzat la începutul anului 2021.

După ce a fost anunţat finalul, după 14 ani şi 20 de sezoane, Khloe Kardashian a scris pe Twitter: „Emoţiile se revarsă astăzi... schimbarea este dură, dar uneori necesară”.

Un purtător de cuvânt al postului de televiziune a transmis CNN: „A fost un privilegiu absolut şi le vom simţi lipsa din toată inima, dar respectăm decizia familiei de a-şi trăi viaţa fără camerele noastre de filmat”.