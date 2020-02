Realizatoarea documentarului 'O democratie in pericol', nominalizat la premiile Oscar, acuzata de defaimarea Braziliei

Realizatoarea de film Petra Costa este acuzată de președinția Braziliei de ''defăimarea'' Braziliei în documentarul său intitulat 'O democraţie în pericol', nominalizat la premiile Oscar şi extrem de critic la adresa preşedintelui Jair Bolsonaro, informează AFP potrivit Agerpres.

Înregistrarea video conţine fragmente din respectivele declaraţii în care Petra Costa afirmă că de la venirea la putere a lui Bolsonaro, în ianuarie 2019, rata omuciderilor comise de poliţie în Rio de Janeiro a crescut şi că preşedintele incită marii proprietari de terenuri ''să invadeze pământurile indigenilor şi să ardă pădurea amazoniană''.În plus, într-o serie de tweet-uri în portugheză şi engleză, Biroul de comunicare al administraţiei prezidenţiale îşi reia criticile şi adaugă că ''este incredibil cum un cineast poate crea o relatare plină de minciuni şi predicţii absurde pentru a denigra o naţiune, pur şi simplu pentru că nu acceptă rezultatele unor alegeri''.Filmul 'O democraţie în pericol', realizat de Petra Costa (36 de ani), este disponibil pe Netflix începând din iunie şi este nominalizat la categoria 'cel mai bun film documentar' a ediţiei din acest an a premiilor Oscar. Ceremonia de decernare a Oscarurilor are loc pe 9 februarie.Documentarul, cu o durată de două ore, povesteşte dintr-un punct de vedere personal evenimentele politice din ultimii ani din Brazilia: sosirea al putere în 2003 a lui Luiz Inacio Lula da Silva, destituirea în 2016 a Dilmei Rousseff, care i-a succedat la preşedinţie, condamnarea lui Lula da Silva în 2018 pentru corupţie şi ascensiunea politică a lui Jair Bolsonaro.