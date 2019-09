Reatie DURA a lui Alexandru Cumpanasu, la reconstituirea in cazul Luizei: O mascarada!

Alexandru Cumpanasu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alexandru Cumpanasu a declarat astazi ca a sfatuit familia Luizei Melencu sa nu participe la reconstituire, calificand-o drept o „mascarada”. ''Eu am sfatuit familia sa nu participe la mascarada asta. E prea mult si pentru noi. E ca si cum ai participa la violul, crima, si ceea ce s-a mai intamplat acolo, copilului tau. Noi am cerut o expertiza judiciara pentru a vedea daca acolo a fost ars un corp uman. S-au plimbat cu o papusa din poliester, nu au folosit ceea ce a zis Dinca ca a folosit. Oamenii astia il acuza de omor, iar proba cea mai importanta este arderea cadavrului, iar aceasta proba lipseste din dosar. Poate procurorii vor da curs celor 7 solicitari depuse de noi. Am d ...