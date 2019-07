Rebecca, povestea necenzurata a unei nimfomane: O faceam de cinci ori pe zi si tot nu ma saturam - FOTO

niomfomana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceasta este povestea Rebeccai, o femeie care a trecut prin episoade teribile de depresie din cauza dependentei de sex. "Dependenta era atat de mare, incat, desi faceam sex de 5 ori pe zi, nu ma saturam. Simteam ca sunt incompleta!", marturiseste, astazi, Rebecca. Totul a inceput dupa nasterea celui de-al treilea copil. "In acea perioada, treceam printr-o depresie cumplita", isi incepe femeia povestea. "Am fost ingropata in ganduri negre timp de doi ani. Mi-au macinat viata, secunda cu secunda. Apoi, brusc, am inceput sa simt o pofta nebuna de a intretine relatii sexuale. Fara sa-mi dau seama, in scurt timp, numai la asta ma gandeam. Sexul imi acaparase viata, mintea, trupul", ...