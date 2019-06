Recalcularea celor 100.000 de pensii, blocata. Legea pensiilor nu a trecut de Senat

Legea privind sistemul public de pensii, reexaminată ca urmare a deciziei de neconstituţionalitate a CCR, a fost respinsă, miercuri, în Senat, ca urmare a neîntrunirii numărului necesar de voturi. Senatorii au votat 67 “pentru” iar 22 s-au abţinut, numărul necesar pentru trecerea legii în Senat, fiind de 68. Preşedintele şedinţei de Senat a declarat că The post Recalcularea celor 100.000 de pensii, blocată. Legea pensiilor nu a trecut de Senat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.