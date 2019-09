Recesiune neobisnuita in Japonia

Japonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Specialistii avertizeaza ca lipsa interesului pentru sex in Japonia ar putea duce la injumatatirea populatiei. In intreaga lume, tinerii fac mai putin sex decat generatiile anterioare. In prima linie a asa-numitei „recesiuni sexuale” se afla, insa, Japonia, care are una din cele mai mici rate ale fertilitatii de pe planeta si poate servi drept poveste alarmanta pentru SUA si alte tari industrializate. Shota Suzuki lucreaza ca administrator de cladire la Tokyo. Dupa serviciu, prefera sa hoinareasca cu prietenii intr-o zona cunoscuta pentru anime si manga. Dar, la 28 de ani, Suzuki n-a fost niciodata implicat intr-o relatie romantica si este pesimist ca va fi vreodata. EXCLUSIV! Atentie unde va duce ...