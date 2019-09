Recital de pian, sustinut de Alina Andriuti - Shemchuk si Ivan Shemchuk, la Palatul Culturii din Iasi

Afis Recital Pian 16 sept 2019 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, alaturi de Colegiul National de Arta „Octav Bancila” Iasi si Asociatia „Crescendo” Events, va invita la Recitalul de pian sustinut de Alina Andriuti - Shemchuk si Ivan Shemchuk. Evenimentul va avea loc luni, 16 septembrie 2019, ora 18.00, la Palatul Culturii din Iasi, in Sala „Henri Coanda”. Alina Andriuti - Shemchuk S-a nascut in 1995, la Balti (Republica Moldova), intr-o familie de muzicieni. A studiat pianul la Colegiul National de Arta „Octav Bancila” din Iasi, in clasa profesoarei Ionela Tudor, iar din clasa a VIII-a, sub indrumarea profesoarei Carmen Zaharia-Danicov, manifestand ca ...