Reclamata la politie chiar de socrul ei pentru ca s-a urcat la volan bauta. Ce alcoolemie avea femeia

Un barbat din Suceava a sesizat politia despre faptul ca nora sa, o tanara de 20 de ani, a condus bauta. Testata cu etilotestul, rezultatul a fost de 0,54 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii i-au gasit in fata unui bloc pe apelant, un localnic si pe femeia de 20 de ani, iar masina era oprita pe drumul din fata locuintei. Topul alcoolemiei gasite de politistii rutieri ieseni la soferii opriti aseara. Liderul e de aproape de 1 mg/l alcool pur în aerul expirat Cel care a sunat la Politie a spus ca era in casa, iar la un moment dat a auzit un claxon in fata locuintei sale si cand a iesit in strada a observat ca la volan era nora sa, singura in masina. Cei doi s-au certat, iar socrul a suna ...