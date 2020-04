Recomandare a autoritaților pentru medicii din Catalonia: Nu mai internați la urgențe pacienți de peste 80 de ani!

Autorităţile sanitare din regiunea autonomă spaniolă Catalonia i-au sfătuit pe medici să nu interneze în Unităţile de Primiri Urgenţe (UPU), deja suprasolicitate, pacienţi cu coronavirus cu vârste de peste 80 de ani, informează EFE, citată de Agerpres. Recomandarea apare într-un document intern al Sistemului de Urgenţe Medicale (SEM) din Catalonia care a fost trimis încă The post Recomandare a autorităților pentru medicii din Catalonia: Nu mai internați la urgențe pacienți de peste 80 de ani! appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.