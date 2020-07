Recomandarea Consiliului Concurenței - 'Relaxarea' conditiilor pentru inscrierea avizelor de ipoteca in RNPM

Anumite condiţii de acces pe piaţa serviciilor de înscriere a avizelor de ipotecă sau alte garanţii reale mobiliare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară (RNPM) sunt excesive, reprezentând reale bariere la intrarea pe piaţă, a constatat Consiliul Concurenţei, în urma unei anchete sectoriale, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES, Consiliul Concurenţei a elaborat o serie de recomandări pentru stimularea concurenţei pe această piaţă.RNPM, fosta Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, este un sistem informatizat de evidenţă a garanţiilor reale mobiliare şi de publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice prevăzute de lege.Potrivit sursei citate, prin înscrierea în această bază de date, creditorii ipotecari fac publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun şi obţin un rang de prioritate pentru situaţia în care bunul ipotecat este executat silit.

Citește și: Starea de URGENȚĂ a fost MANĂ CEREASCĂ pentru afaceriștii din comerțul cu amănuntul: afacerile au EXPLODAT în luna mai



"Înscrierea în RNPM se poate face prin intermediul unui operator autorizat al Registrului sau a unui agent împuternicit al acestuia, în urma completării unui formular de aviz de ipotecă şi achitând o taxă şi un tarif stabilit de operator/agent.

Practic, înscrierea în RNPM a avizelor de garanţie reprezintă o simplă activitate administrativă şi nu presupune controlul de legalitate asupra datelor cuprinse în formularul de înscriere", se menţionează în comunicat.



Ministerul Justiţiei, în calitate de autoritate de supraveghere a acestei pieţe, a încredinţat operarea RNPM unor operatori în baza unor criterii de acces care, în timp, s-au dovedit a fi adevărate bariere la intrarea pe piaţă.



Reprezentanţii Consiliului Concurenţei precizează că, din luna decembrie 2018, prin modificarea legislaţiei în domeniu, instituţiile de credit, societăţile din domeniul asigurărilor şi executorii judecătoreşti nu mai pot opera înscrieri în RNPM. Astfel, ca urmare a reducerii numărului de operatori (la 4), gradul de concentrare al pieţei a devenit unul foarte ridicat.



În prezent, pentru a desfăşura activităţi de înscriere în RNPM, birourile teritoriale ale unui operator trebuie să acopere cel puţin 15 judeţe şi capitala, condiţie motivată de Ministerul Justiţiei prin caracterul de interes public al acestei activităţi în sensul asigurării accesului publicului la aceste servicii.



"Cu toate aceste încercări de a reglementa distribuţia teritorială, piaţa se concentrează în Bucureşti şi în câteva alte oraşe mari, unde se efectuează aproximativ 60 -70% din activitate, respectiv cele multe înscrieri. Pe de altă parte, există judeţe în care nu există niciun furnizor de servicii de înscriere (judeţul Alba) sau cu un singur furnizor (Călăraşi, Covasna, Galaţi, Harghita, Mehedinţi, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea). În plus, ritmul accelerat de dezvoltare tehnologică a condus la orientarea desfăşurării activităţii spre varianta online. Ca urmare, numărul de clienţi care se deplasează la sediul operatorului sau agentului este din ce în ce mai mic, peste 70% din activitate desfăşurându-se în baza unei semnături electronice calificate", se mai spune în comunicat.



În aceste condiţii, Consiliul Concurenţei recomandă eliminarea criteriului privind acoperirea teritorială de către cei care doresc să intre pe piaţă, deoarece o astfel de cerinţă nu se mai justifică. În situaţii speciale şi din considerente de interes public, în urma unei analize obiective, Ministerul Justiţiei, în calitatea sa de autoritate de supraveghere, poate institui funcţionarea unor birouri într-un regim special, la un tarif reglementat.



În prezent, pentru a putea activa pe piaţă, un operator are obligaţia să încheie o poliţă de răspundere profesională de minim un milion de euro, nivel disproporţionat în raport cu riscul asumat de către cei care efectuează o astfel de activitate cu caracter pur administrativ. În acest fel, se limitează intrarea pe piaţă a unor potenţiali operatori, ceea ce ar permite o mai bună manifestare a concurenţei.



Ca urmare, autoritatea de concurenţă recomandă ca limita minimă a poliţei privind răspunderea profesională să se fie stabilită proporţional cu riscul real pe care şi-l asumă cel care efectuează înregistrarea în RNPM, plecând de la un pachet minim de riscuri, identificat printr-o analiză obiectivă, pe baze statistice istorice.



În acelaşi timp, aceşti operatori au agenţi împuterniciţi care furnizează în mod direct şi efectiv serviciile de înscriere în RNPM.



Dacă până în anul 2018, chiar şi pe fondul intervenţiei unor operatori asupra tarifelor practicate de agenţii lor, exista o oarecare concurenţă între agenţi, odată cu modificarea legislaţiei şi plafonarea tarifelor la un nivel minim, s-a ajuns la o uniformizare a tarifelor în piaţă, eliminând orice formă de concurenţă prin preţ.



Astfel, Consiliul Concurenţei susţine eliminarea oricărei forme de intervenţie asupra tarifelor cu caracter comercial, respectiv menţinerea acesteia doar în acele situaţii cu caracter special, în care activitatea de înregistrare în RNPM are caracter de serviciu public.