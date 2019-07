Recomandari de la Ministerul Sanatatii. Cum previi infectarea cauzata de intepaturile tantarilor

Tantar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Romania este invazie de tantari in aceasta perioada si exista pericolul infectarii cu virusul West Nile, determinata de intepaturile de tantari, atat la copii, cat si la adulti. In aceste conditii, reprezentantii Ministerului Sanatatii recomanda populatiei sa-si ia masuri de protectie pentru a evita acest lucru. Recomandarile Ministerului Sanatatii purtarea de imbracaminte cu maneci si pantaloni lungi; utilizarea substantelor repelente de tantari; montarea plaselor la ferestrele locuintelor pentru a impiedica patrunderea insectelor; desecarea baltirilor de apa din preajma casei daca ele exista si indepartarea recipientelor in care se acumuleaza apa si gunoi menajer. De asemenea, Ministerul Sanatatii recoma ...