Recomandari pentru weekend - Festivaluri de film si muzica simfonica, Zilele MTR si expozitii

Patru festivaluri au loc în acest sfârşit de săptămână în Bucureşti, când pot fi vizitate mai multe expoziţii şi au loc manifestări ce marchează Zilele Muzeului Ţăranului Român. Festivalul Internaţional „George Enescu", început pe 31 august, continuă cu concerte ale marilor orchestre invitate, concerte camerale, cele din seria „Muzica secolului XXI" şi „Enescu by Night". Între concerte se numără cele susţinute de Orchestra Filarmonicii „George Enescu" sub bagheta maestrului Peter Rundel (vineri, de la ora 15.00, la Sala Radio), Orchestra Filarmonicii din Oslo, sub bagheta tânărului dirijor rus Vasily Petrenko (vineri şi sâmbătă, de la ora 19.30, la Sala Palatului), Orchestra Filarmonicii Regale din Liege dirijată de Tiberiu Soare (sâmbătă, de la ora 16.30, la Ateneul Român), Orchestra Naţională a Radiodifuziunii Române & Corul Academic Radio conduse de Paul Daniel (duminică, de la ora 19.30, la Sala Palatului). Vineri, de la ora 17.30, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, are loc Forumul Internaţional al Compozitorilor, unde vor vorbi despre arta lor poetică, crezul lor artistic şi modul personal de percepere al universului muzical contemporan compozitoarele Unsuk Chin (Coreea/Germania) şi Doina Rotaru (România). Moderatorul sesiunii este compozitorul şi profesorul Dan Dediu. Programul integral poate fi consultat pe site-ul festivalenescu.ro. Trei festivaluri de film au loc în acest weekend în diverse spaţii din oraş. A patra ediţie a festivalului Película a început miercuri şi propune proiecţi ...