Reconstituirea crimelor de la Caracal, cu SOSIA Alexandrei. Ce PRETENTIE a avut Gheorghe Dinca

Dinca reconstituire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi a fost una dintre cele mai importante zile in cadrul anchetei crimelor de la Caracal. Inca de dimineata, anchetatorii au reconstituit rapirea si uciderea Alexandrei Macesanu, in acord cu declaratiile facute de Gheorghe Dinca. Pentru ca totul sa fie cat mai veridic, oamenii legii au folosit si o sosie a Alexandrei Macesanu, al carei rol este jucat de o politista care are statura fetei, precum si trasaturile acesteia. Bunicului Luizei Melencu i s-a facut rau cand l-a vazut pe Gheorghe Dinca La fel ca si in cadrul altor iesiri pe teren alaturi de anchetatori, Dinca a avut din nou pretentii. Daca in trecut criminalul din Caracal a cerut apa rece si haine curate, acum, Dinca a ceru ...