Reconstituirea UCIDERII Luizei Melencu s-a incheiat: Unde a fost dus Gheorghe Dinca

Reconstituirea uciderii Luizei Melencu s-a incheiat. Anchetatorii l-au dus pe Gheorghe Dinca atat in locul in care a luat-o pe Luiza la ocazie, cat si acasa la el, acolo unde barbatul spune ca a ucis-o. La reconstituire a luat parte aceeasi politista care ieri a jucat rolul Alexandrei Macesanu. Gheorghe Dinca, dus in padurea in care au fost descoperite fragmentele osoase La fel ca si in cazul Alexandrei, Dinca sustine ca a ars corpul Luizei. Acesta a fost dus si la liziera din padurea Caracal, acolo unde a aruncat o parte din ramasitele Luizei, dupa cum sustine Dinca. Reconstituirea s-a incheiat in jurul orei 15:30, iar Dinca a fost dus in arestul IPJ Olt. Daca ti-a placut articolul, te ...