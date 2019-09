Reconstituirea - Ziua 2: O politista a fost legata de Dinca. Suspectul a carat in spate un sac negru si l-a dus la marginea unei paduri

Gheorghe Dinca a fost dus marti, in cadrul reconstituirii in cazul disparitiei Luizei Melencu, la marginea unei paduri situate la iesirea din Caracal, unde a dus un sac de plastic de culoare neagra, zona fiind aceeasi in care au fost gasite oase umane si cenusa despre care suspectul a sustinut ca ar fi fost ale fetei.