Record - "Bohemian Rhapsody" al formatiei Queen a devenit primul videoclip de dinainte de anii '90 cu peste un miliard de vizualizari pe YouTube - VIDEO

"Bohemian Rhapsody" a formaţia Queen a stabilit un record devenind primul videoclip, lansat în anii '70 sau de dinainte de anii '90, care a depăşit un miliard de vizualizări pe YouTube, potrivit Variety. Pentru a marca acest record, cei doi membri ai trupei rămaşi în viaţă Brian May şi Roger Taylor, au semnat un acord cu Universal Music şi YouTube/Google pentru a împrospăta melodia, care are 44 de ani, şi videoclipul. Una dintre noutăţi este o versiune digitală remasterizată a videoclipului original, care a fost lansat la "Top of the Pops" din Anglia, în noiembrie 1975. Pe lângă acea versiune remasterizată, vor mai fi trei videoclipuri create de fani pentru trei melodii diferite ale formaţiei Queen, care vor fi alcătuite din imaginile transmise pe site-ul YouAreTheChampions.com. "Sutnem onoraţi că "Bohemian Rhapsody" tocmai a atins un miliard de vizualizări pe YouTube", au spus Brian May şi Roger Taylor. "Vrem să vă mulţumim tuturor şi să celebrăm acest lucru împreună cu uimitorii noştri fani din toată lumea prin crearea a trei noi videoclipuri ale cântecelor noastre, toate împreună cu voi! Indiferent dacă eşti muzician, cântăreţ, dansator sau artist vizual sau pur şi simplu dacă vrei să te distrezi. Intră pe www.youarethechampions.com pentru a afla mai multe şi ne întâlnim undeva pe drum", se arată în anunţul muzicienilor.