Record - Box office-ul global pe 2019, peste 42,5 miliarde de dolari

Veniturile generate de filmele lansate în cinematografe în 2019 au fost de peste 42,5 miliarde de dolari, stabilindu-se astfel un nou record, în ciuda apariţiei tot mai multor opţiuni online. Potrivit Comscore, creşterea cu 2% faţă de totalul din 2018 a fost alimentată de vânzările de bilete de cinema la nivel internaţional, înregistrându-se un record absolut de 31,1 miliarde de dolari. Este pentru prima dată când la nivel internaţional se înregistrează încasări de peste 30 de miliarde de dolari. În SUA, vânzarea biletelor a scăzut cu 4,4% faţă de anul anterior, la 11,4 miliarde de dolari. Cel mai profitabil film al anului a fost „Avengers: Endgame", cu încasări de 858 de milioane de dolari la nivel nord-american, şi, per total, de 2,79 miliarde de dolari. El a devansat „Avatar", care deţinea titlul de filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile. Primele zece filme ale anului, din punct de vedere al încasărilor, au fost fie continuări, remake-uri sau bazate pe alte producţii. Disney a dominat box office-ul anului. „Avengers: Endgame", al patrulea din franciză, a fost urmat de „The Lion King" (1,65 miliarde de dolari), „Frozen 2" (1,32 miliarde de dolari), „Spider-Man: Far From Home" (1,13 miliarde de dolari), „Captain Marvel" (1,12 miliarde de dolari), „Toy Story 4" (1,07 miliarde de dolari), „Joker" (1,06 miliarde de dolari), „Aladdin" (1,05 miliarde de dolari), „Star Wars: The Rise of Skywalker" (945 milioane de dolari) şi de „Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" (758 milioane de dolari). Totuşi, studiourile ...