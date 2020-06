Record de amenzi, in weekend, pe litoral

Poliţiştii au verificat, în ultimele trei zile, respectarea normelor legale impuse pe perioada stării de alertă la terase, baruri, plaje, cluburi în aer liber, fiind aplicate amenzi de peste 443.000 de lei, transmite Agerpres. Verificările au vizat în special transportul în comun şi activităţile de divertisment. Duminică, la acţiuni au participat peste 3.200 de poliţişti. […] The post Record de amenzi, în weekend, pe litoral appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.