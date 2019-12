Record de donatori la Centrul de Transfuzie Sanguina din Focsani la final de an

Un număr de 60 de persoane s-au prezentat, luni, la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Vrancea pentru a dona sânge, fiind vorba de aproape triplul mediei zilnice a donatorilor, potrivit reprezentanţilor instituţiei, potrivit AGERPRES.

"Astăzi (luni - n.red.) am avut un număr de 60 de donatori. La ora actuală avem sânge din toate grupele, din toate RH-urile, deci am putea spune că suntem într-un stadiu de normalitate. Problema este că în luna ianuarie sigur vom avea mai puţini donatori. Şi atunci ar fi necesar să facem un surplus de stoc", a declarat directorul CTS Vrancea, medicul Mioara Hanţă.Având în vedere faptul că media zilnică a celor care vin să doneze sânge este de circa 20 de persoane, Centrul de Transfuzie s-a văzut nevoit de multe ori să facă apel la instituţii de pe raza judeţului. De aproape jumătate de an, şi unele instituţii din Tecuci au solicitat prezenţa CTS Vrancea pentru a dona sânge.

"De aproape jumătate de an, mai multe instituţii din Tecuci, oraş aflat la o distanţă mai mică de Focşani decât de Galaţi, s-au mobilizat pentru a dona şi ne-au solicitat prezenţa. Este vorba de jandarmi, poliţişti şi salariaţi ai Spitalului din Tecuci. Avem acordul Centrului de Transfuzie de la Galaţi şi mergem cu mare plăcere, mai ales atunci când ştim că ni se oferă materialul necesar pentru recoltare", a precizat medicul Mioara Hanţă.



Deşi nevoia de sânge a crescut în ultimii ani, numărul donatorilor de sânge este în continuă scădere. Dacă înainte de 1989, peste 12.000 de persoane donau periodic sânge, astăzi numărul donatorilor a scăzut la mai puţin de jumătate.



"Anul trecut am avut în jur de 5.000 - 6.000 de donatori. Fac o comparaţie tristă cu numărul de dinainte de decembrie 1989, când se depăşeau 12.000 de donatori pe an. Oameni s-au schimbat, dar nu trebuie să uităm că dragostea de semeni trebuie să ne domine. Nevoia de sânge a crescut pentru că incidenţa bolilor este mult mai mare la nivelul populaţiei, dar în acelaşi timp şi medicina a evoluat şi se fac mai multe intervenţii pentru salvarea vieţii, care, ca orice intervenţie, nu se pot face fără sânge", a spus Mioara Hanţă.



Cei care au trecut luni pragul Centrului de Transfuzie au primit, pe lângă un tichet cadou şi respectiv o zi liberă în cazul salariaţilor, şi un cadou dulce de Moş Crăciun.