Record de gravide in București, dupa perioada de izolare! Firea, detalii despre programul 'Voucher Materna'

Primarul Capitalei Gabriela Firea anunță un record de gravide în București, după perioada de izolare. În lunile iunie și iulie s-au depus 5 000 de solicitări pentru stimulente financiare, a afirmat Firea, oferind mai multe detalii despre programul „Voucher Materna”.

„Record de gravide in Bucuresti, dupa perioada de izolare! In lunile iunie si iulie s-au depus 5 000 de solicitari pentru stimulente financiare, in valoare de 2 000 de lei de persoana, acordate de Primaria Capitalei, pentru achitarea analizelor si tratamentelor necesare in sarcina.

Suntem alaturi de viitoarele mamici din Bucuresti pe care doresc sa le asigur ca programul 'Voucher Materna', lansat la initiativa mea in anul 2018, continua!

Consider ca este un program esential pentru sanatatea tinerelor insarcinate, pentru ca acestea, cu ajutorul stimulentelor financiare acordate de noi, isi pot cumpara medicamente sau pot achita analize sau proceduri medicale esentiale, care nu sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate si care, de cele mai multe ori, sunt inaccesibile ca pret.